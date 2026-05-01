В Красноярске с 6 мая частично перекроют Красраб

В Красноярске с 6 мая перекроют часть проспекта имени газеты «Красноярский рабочий». В администрации Красноярска 30 апреля сообщили, что это произойдет из-за генеральной репетиции праздничного парада и торжественного прохождения колонн в честь Дня Победы.

Участок от улицы Чайковского до пересечения с Транспортным проездом полностью закроют дважды: с 16:00 до 23:00 6 мая, а также с 14:00 8 мая до 6:00 10 мая.

Трамваи на этом отрезке перестанут ходить еще раньше: с 23:00 5 мая до 6:00 11 мая. Контактную сеть там отключат с 23:00 5 мая до 6:00 11 мая.

Кроме того, с 8:00 8 мая до 17:00 9 мая закроют для машин целый ряд улиц. В их числе – Малаховская от «Красноярского рабочего» до Парковой, Административный и Центральный проезды, а также Спортивный проезд, Инструментальная и улица Юности.

С 8:00 8 мая до 23:00 9 мая запретят остановку и стоянку на Малаховской от Юности до Парковой, на Административном, Спортивном и Центральном проездах, а также на улицах Ползунова и Малаховской. Еще один участок, на котором нельзя будет оставить машину с 18:00 5 мая до 22:00 9 мая, – это улица Чайковского от Красраба до Юности.

С 16:00 до 23:00 6 мая и с 20:00 8 мая до 6:00 10 мая запретят въезд с проспекта во дворы между домами 32 и 32а, а также 34 и 34г. В другие дни и часы под запрет попадут въезды на Административный и Спортивный проезды, на Инструментальную и Малаховскую, а также на проезды и парковки у домов 29, 29/1, 29/2 и 31.