В Красноярском крае адвоката обвиняют в крупном мошенничестве

В Красноярском крае завели уголовное дело на собранных УФСБ материалах на адвоката из Санкт-Петербурга. Его подозревают в мошенничестве в крупном размере. Об этом рассказали 30 апреля в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, в сентябре 2024 года юрист взялся защищать мужчину, которого обвиняли в вымогательстве. В том же процессе был и второй фигурант, у него имелся свой защитник.

Первый адвокат ради наживы солгал своему подзащитному, будто у второго обвиняемого нет денег на оплату его адвоката. Юрист убедил клиента, что это испортит общую линию защиты и приведет к плохим последствиям в суде. Испугавшись за исход дела, мужчина согласился дополнительно платить своему адвокату по 55 тысяч рублей ежемесячно якобы для передачи другому защитнику. Таким образом с сентября 2024 по август 2025 года адвокат получил от подзащитного в общей сложности 550 тысяч рублей.

Передавать деньги коллеге он не собирался, потратил всю сумму на себя. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.