Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
НовостиПроисшествия30 апреля 2026 12:40

В Красноярском крае огонь охватил дом и хозпостройки на площади 250 «квадратов»

В поселке Нижняя Пойма горит жилой дом и хозяйственные постройки
Вячеслав КУИМОВ
Фото: КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края»

Фото: КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края»

Вечером 30 апреля в поселке Нижняя Пойма загорелся жилой дом и хозяйственные постройки рядом с ним. В КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» уточнили, что огонь уже охватил 250 квадратных метров.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности — есть угроза, что пламя может быстро распространиться из-за усиливающегося ветра. Хозяин дома успел выйти, информации о пострадавших или погибших нет.

На месте работают сотрудники подразделения ПЧ-291 краевой пожарной охраны Иланско-Нижнеингашского округа, МЧС и добровольной пожарной охраны.

Причину случившегося выяснит дознаватель.