В Красноярске и ряде округов края ввели режим «черного неба»

30 апреля с 19:00 в Красноярске и других округах края начнет действовать режим неблагоприятных метеоусловий. Как сообщил министр экологии региона Владимир Часовитин, «черное небо» зависнет над городами до 19:00 1 мая.

На юге Таймыра и в Норильске режим НМУ продлится с 19:00 30 апреля до 10:00 01 мая.

В этот период организации должны сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Сообщить о нарушениях можно по телефону министерства экологии: 8-800-20-11-116.

Горожан также просят отказаться от проведения любых работ, которые ведут к загрязнению воздуха.

Не исключено, что на фоне жаркой погоды и безветрия режим придется продлить.