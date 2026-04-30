Красноярск сковали девятибалльные пробки

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 30 апреля Красноярск встал в девятибалльные пробки. Судя по онлайн-картам, заторы есть на всех основных улицах города: Шахтеров, Маерчака, Высотной и других.

Также трудная ситуация на Коммунальном и Октябрьском мостах. Водителям можно посоветовать выбирать маршруты с учетом ситуации на дорогах, чтобы не опоздать по делам.

Ранее мы писали, что из-за паводков закрыли движение на семи трассах Бирилюсского, Боготольского, Ирбейско-Саянского, Каратузского, Курагинского и Манско-Уярского округов.