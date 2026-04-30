В Красноярском крае из-за паводков закрыли еще семь дорог

30 апреля в Красноярском крае из-за паводков закрыли движение еще на семи трассах Бирилюсского, Боготольского, Ирбейско-Саянского, Каратузского, Курагинского и Манско-Уярского округов. Как сообщили в КрУДоре, из-за активного таяния снега под водой оказались:

- восьмой километр Ильино – Посадское – Минушка;

- пятый километр Каратузское – Старая Копь;

- восьмой километр Новомитрополька – Никольск;

- второй километр Шуточкино – Зачулымка – Сахарное;

- 27-й километр Шалоболино – Детлово – Брагино;

- 46-й километр Партизанское – Мина;

- 38-й километр Старая Еловка – Мендельский.

При этом открыли движение на следующих участках:

- на 29-м км Большой Унгут – Малый Унгут – Жержул;

- на 11-м км Большой Улуй – Турецк – Новая Еловка;

- на 15-м км Красный Завод – Вагино.

Всего в крае закрыли 16 участков трасс.

Специалисты следят за уровнем воды, на трассах установили сигнальные столбики и дорожные знаки. Участки приведут после завершения паводков.

Тем временем в Кузбассе, как пишет сайт Vse42.ru, неизвестные целенаправленно подкопали дамбу на Томи.