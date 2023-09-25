В Красноярск для прокладки метро привезут проходческий щит «Елена»

Фото: mostransmonitoring

В Красноярск для строительства метро привезут проходческий щит «Елена». Огромный бур ранее использовали для прокладки линий московского метрополитена: в частности, с его помощью были выкопаны станции на Некрасовской, Троицкой и Большой Кольцевой линиях. Сейчас щит находится в Москве, скоро его доставят в Красноярск.

– Трудолюбивая москвичка «Елена» отправляется в командировку в Красноярск. На БКЛ девушка прославилась тем, что в районе «Каширской» развила фантастическую скорость - 500 погонных метров месяц, – отметили в Мострансе.

Отметим, что на первом этапе строительства в Красноярске планируют проложить 10-километровую линию от Высотной до Шахтеров. Закончить линию планируется уже к 2026 году.