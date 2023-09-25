В Красноярском крае досрочно отремонтировали дорогу Епишино – Северо-Енисейский

Фото: пресс-служба «КРУДОРа»

В Енисейском и Северо-Енисейском районах досрочно отремонтировали дорогу Епишино – Северо-Енисейский. За два года специалисты провели реконструкцию первых 8 километров трассы. Об этом сегодня, 25 сентября, рассказали в правительстве Красноярского края.

Работу провели в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Из регионального бюджета на это выделили около 1,3 млрд рублей. Дорожники обновили покрытие на трассе, рабочий слой, отсыпали обочины, кюветы, установили барьерное ограждение и многое другое.

Эта трасса, чья протяженность порядка 300 км, соединяет краевую столицу с поселками Северо-Енисейского района. По ней перевозят продукцию лесодобывающей и металлургической промышленности, а также различные стройматериалы.

- Реконструкция была рассчитана на три года. Однако подрядчик выполнил работу быстрее и без потери качества, что позволило сдать объект в эксплуатацию досрочно уже в этом сезоне, - говорит Андрей Журавлев, руководитель КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю».

Также завершен ремонт дороги на четырех участках – с 43 по 49 км, с 62 по 71 км, с 71 по 83 км и с 87 по 92 км – всего около 32 км. Кроме того, в рамках содержания дорог подрядчики восстановили покрытия на участке с 213 по 237 км.