В красноярском Солнечном автобусы вернулись к прежним схемам движения

Фото: Мария ЛЕНЦ

Все маршруты в красноярском микрорайоне Солнечный вернулись к прежним схемам движения. Об этом сегодня, 25 сентября, рассказали в городском департаменте транспорта.

Теперь автобусы №23, 50, 60, 61, 63, 87 снова ездят по проспекту 60 лет Образования СССР. Напомним, что их схему меняли из-за строительства тепловых сетей. Общественный транспорт ходил по 40 лет Победы с 27 июня, минуя такие остановки, как «4-й микрорайон», «Центр «Эдельвейс», «Детская библиотека «Жар-птица», а также «ЖК «Снегири».