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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 7:00

В Красноярске на улице Партизана Железняка загорелась автомойка

Автомойка загорелась в Красноярске
Виктор БОРОДИН
Виктор БОРОДИН
Фото: Проспект Мира

Фото: Проспект Мира

Автомойка загорелась на улице Партизана Железняка в Красноярске. Инцидент произошел сегодня утром. Об этом сообщает «Проспект Мира».

В краевом МЧС рассказали, что вызов поступил к ним 8 часов утра. Густой дым видели все, кто выезжал из Зеленой Рощи. Предварительная площадь пожара составила 70 квадратных метров. На месте работали 24 человека личного состава и 7 единиц техника.

К счастью, в огне никто не пострадал. 9 человек самостоятельно покинули горящее здание. Что стало причиной пожара – сейчас выясняется.