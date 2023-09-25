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НовостиОбщество25 сентября 2023 2:24

На трассе Красноярск – Абакан температура опустилась до нуля градусов

Автомобилистов предупреждают об опасной обстановке на дороге
Вячеслав КУИМОВ
Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

Утром 25 сентября на загородной трассе Р-257 «Красноярск – Абакан» температура опустилась до нуля градусов. В краевом ГИБДД водителей предупреждают об опасной обстановке на трассе.

Госавтоинспекторы напоминают, что зачастую аварии, произошедшие на загородных трассах, происходят из-за нарушений правил маневрирования. К маневром относятся повороты, развороты, съезд на обочину, перестроения, объезды, движение задним ходом и обгоны.

- Важно, чтобы все эти действия выполнялись водителем подконтрольно и не создавали помех другим участникам движения, - говорят сотрудники ГИБДД.

Автомобилистов просят соблюдать правила дорожной безопасности.