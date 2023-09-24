Красноярский композитор Илья Бешевли выпустил новый альбом

Фото: Telegram/Ilya Beshevli

Уроженец Красноярска Илья Бешевли выпустил новый музыкальный альбом. Об этом сообщается в социальных сетях композитора.

Сам Бешевли написал, его новый альбом — это работа о победе над внутренними демонами человека. А также о том, как согреть свою душу в сложные моменты жизнь. Альбом композитора называет Cold Life.

Отметим, что Илья Бешевли - один самых известных российских композиторов, работающих в жанре минимализм. Он выпустил уже шесть альбом и с успехом гастролирует не только в России, но и в странах СНГ.