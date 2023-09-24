Несколько городов Красноярского края покажут в тревел-шоу «Жизнь своих» Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярский край покажут в тревел-шоу «Жизнь своих» на Первом канале. Съемочная группа побывала в Енисейске, Бородине и Железногорске.

Авторы анонсировали программу так, что они побывали старинном русском городе, городе угольщиков и в закрытом городе. В Железногорске команда программы снимала на местных предприятиях и в школе Космонавтики. Кроме того, будет эпизод и из Красноярска. Зрителям расскажут про институт гастрономии СФУ и фанпарк «Бобровый лог».

Напомним, это уже второй выпуск популярной телепередачи, который был снят в нашем регионе. В первой части программы журналисты больше рассказывали о Красноярске. Съемочная группа побывала на Столбах, острове Татышев, в парке флоры и фауны «Роев ручей». Также была показана тренировка регбийной команды и Красноярская ГЭС.