В Красноярском крае экипаж ДПС задержал пьяного подростка за рулем. Стоп-кадр видео

В селе Сухобузимское 17-летний подросток решил отметить покупку автомобиля: крепко выпил и поехал кататься по улицам за рулем. И попался на глаза экипажа дорожно-патрульной службы. Что из этого получилось, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции.

В ночное время внимание экипажа ДПС привлек автомобиль «ВАЗ-2105». Машину остановили. Молодой человек настолько растерялся, что даже не подумал сопротивляться. На место вызвали мать (поскольку он несовершеннолетний). И затем предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, результат проверки показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе – 0,82 мг/л. Нарушитель рассказал, что днем ранее приобрел автомобиль по договору купли-продажи. Только вот водительских прав у него не было, не получил еще.

Исходя из этого, горе-автомобилисту грозит штраф 30 тысяч. Материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетний. Придется ответить и родителям – за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Автомобиль помещен на спецстоянку.