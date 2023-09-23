Красноярец ответит за торговлю нелегальным табаком на 1 миллион рублей. Фото: МВД

Житель Красноярска пытался получить прибыли от бизнеса, но выбрал для этого кривую дорожку. И поэтому ответит перед законом за попытку сбыть нелегальный табак в крупных размерах. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции.

Установлено, что мужчина приобрел немаркированные акцизными марками сигареты разных зарубежных фирм. И уже разложил товар в витринах своего торгового павильона (расположен в Центральном районе Красноярска). Здесь эти сигареты и обнаружили сотрудники управления экономической безопасности и по борьбе с коррупцией ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с представителями Красноярской таможни в феврале этого года.

Итого нелегального товара оказалось на 1 миллион 209 тысяч рублей. Заведено уголовное дело. Гражданину грозит до 6 лет лишения свободы.