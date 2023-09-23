Жители Красноярского края перевели телефонным мошенникам 106 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Красноярского края приводит ставшую уже традиционной субботнюю сводку по мобильному мошенничеству. Уж простите, но особо впечатлительным лучше не читать, поскольку масштабы просто поражают. За неделю жертвами аферистов стили 322 жителя края. Они перевели 106 миллионов рублей. А всего с начала года зафиксировано 8 683 пострадавших от кибер-мошенников, совокупная сумма ущерба составляет 2 109 097 362 рублей.

- Будьте внимательны! Способы обмана мошенников с каждым разом становятся всё более направленными на получение денег у конкретных лиц! Подготовка к преступлению ведется очень тщательно и зачастую понять, где обман, не может даже человек с ученой степенью, - обращаются к населению сотрудники правоохранительных органов.