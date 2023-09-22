В Красноярском крае впервые достроили дом обманутых дольщиков

Фото: Минстрой Красноярского края

В Красноярском крае впервые за счет бюджета достроили дом, в который вложились обманутые дольщики. Программа помощи дольщикам существует уже давно, но обычно власти принимают решение выплачивать жителям компенсации. Сегодня в Сосновоборске ввели в эксплуатацию первый проблемный дом, который было решено достроить до конца.

Дом в Сосновоборске начали возводить в 2013 году, а в 2015 застройщик начал привлекать деньги дольщиков. Фирме удалось собрать средства со ста человек, и вскоре процесс замер – к тому моменту строители успели возвести буквально пару этажей. До 2022 года стройка пустовала, пока не было вынесено решение достраивать дом за счет бюджета. На проект выделили 283 млн рублей.

В итоге дом пришлось перестраивать практически заново, с фундамента по 11 этаж. На следующей неделе 105 семей получат долгожданные ключи от новых квартир. В Минстрое отметили, что в Красноярском крае решено достроить еще 12 подобных домов, в том числе в Красноярске.