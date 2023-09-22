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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 7:38

В полиции рассказали, зачем красноярский школьник принес в школу топор

В красноярской полиции рассказали, что третьеклассник принес в школу топор, чтобы похвастаться перед друзьями
Виктор БОРОДИН
Виктор БОРОДИН
Скриншот: видео подписчиков тг-канала «Новости Красноярска»

Скриншот: видео подписчиков тг-канала «Новости Красноярска»

Школьник строил шалаш и среди веток нашел топор. Необычную находку он решил показать друзьям и принес его в школу. Красноярские полицейские рассказали, что третьеклассник никому не угрожал топором, как было заявлено изначально.

Накануне в сети появилось видео, где 9-летний мальчик стоит с топором на школьном дворе. Тревогу забили обеспокоенные родители. Обвинили ребенка в том, что он другим детям угрожает физической расправой. Якобы даже угрожает убить кого-то.

В полиции эти сообщения опровергли. Да, ребенок принес в школу топор, но не размахивал им, и не обещал кого-то убить. Металлическую часть он вверх не поднимал и не размахивал ей. Держал топор за деревянную ручку, а затем отдал его подошедшей к ребятам учительнице.

Заявление никто писать не стал. Люди возмущались только в социальных сетях. Тем не менее, с мальчиком и его родителями провели профилактическую беседу.