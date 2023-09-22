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С начала 2023 года в Красноярском крае скарлатиной заболели 411 человек, из них трое взрослых, остальные — дети. Об этом сообщает Дмитрий Горяев, глава регионального Роспотребнадзора.

Скарлатину больше всего фиксировали у жителей Красноярска, Лесосибирска, Ачинска, Емельяновского и Балахтинского района. Часто болеют маленькие дети, реже — подростки.

Специалисты ведомства напоминают, что скарлатина передается преимущественно при чихании, кашле, а также через немытые руки. Вакцины от этого заболевания нет, поэтому необходимо соблюдать правила личной гигиены, чтобы предотвратить возможность заражения.

Справка:

Скарлатина – острое инфекционное заболевание, которое характеризуется развитием тяжелых осложнений, таких как миокардит, гломерулонефрит, пневмония, ревматизм и др. Характерный симптом – красная сыпь на коже, языке и горле.

В настоящее время благодаря наличию эффективных антибактериальных препаратов скарлатина чаще всего протекает в легкой форме.

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