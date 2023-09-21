В Красноярске арестовали имущество сбежавшего из России бизнесмена

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В Красноярске арестовали имущество учредителя строительной фирмы, который дал взятку экс-прокурору Березовского района. Бизнесмен планировал ежемесячно платить силовику по 500 тысяч рублей за покровительство, однако его планы подпортило уголовное дело в отношении прокурора. Не дожидаясь возмездия, взяточник уехал из России и получил гражданство другого государства.

Несмотря на то, что российские правоохранительные органы не могли достать бизнесмена за границей, они все равно довели расследование по делу о даче взятки должностному лицу до конца. Едва ли мужчину удастся привлечь к ответственности, однако правоохранителям удалось арестовать имущество бизнесмена на 57 млн рублей.

Прокуратура уже вручила обвинительное заключение адвокату бизнесмена. Если тот вдруг решит вернуться в Россию, на родине ему будет грозить от 7 до 12 лет тюрьмы. Точный срок определит Советский районный суд Красноярска, который вынесет приговор даже без присутствия обвиняемого на скамье подсудимых.