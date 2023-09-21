В Красноярском крае курьеру мошенников дали 5,5 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В суде города Железногорска вынесли приговор 22-летнему местному жителю, который захотел легких денег. Мошенничал не сам – он устроился «на работу» к аферистам, прекрасно зная, что это незаконно. Так что срок свой заслужил по полной.

В пресс-службе полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности этой истории. Произошла она в марте. Молодой человек увидел в соцсетях предложение подработки и согласился на условия. Его тщательно проконсультировали, что делать и говорить, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. Затем стали давать задания-адреса, отслеживали его передвижения и даже оплачивали такси.

По распоряжению своих подельников он посетил три квартиры, где жили пожилые женщины (уже обманутые по схеме «ваш родственник попал в ДТП»), забирал у них деньги, себе «за труды» оставлял процент, остальные переводил «работодателям». Таким образом «заработал» 75 тысяч рублей.

А потом его поймали, потому что потерпевшие написали заявление в полицию. И теперь молодому человеку предстоит провести в колонии 5,5 лет.