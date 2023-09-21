В небе под Красноярском астрономы сняли северное сияние

Фото: «КрасАстро»

Астрономы сняли в небе под Красноярском северное сияние. Об этом сообщают Sibnovosti. По данным издания, астрономы-любители несколько ночей провели на природе, чтобы увидеть необычное природное явление.

Яркие фотографии были сделаны в период с 18 по 20 сентября. Астронавты из сообщества «КрасАстро» рассказали в своей группе, что северное сияние появляется из-за взаимодействия заряженных частиц солнца с магнитным полем Земли. Благодаря фотонам светы мы и можем увидеть это явление.

Однако в самом Красноярске понаблюдать за ним не получилось. Причина – яркое освещение в городе. Поэтому астронавты и выбрались за пределы мегаполиса.

Добавим, что полярное сияние есть не только на Земле, но и на других планетах: на Юпитере, Сатурне, Марсе и Венере. Что касается недавних вспышек на Солнце, то их видели и жители других регионов страны.