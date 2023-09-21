Срок давности истек: в Ачинске прекратили уголовное дело мужчины, который 26 лет назад убил свою жену

Житель Красноярского края освобожден по истечению срока давности преступления Фото: Мария ЛЕНЦ

В городском суде Ачинска закончили рассматривать уголовное дело в отношении местного жителя, который обвинялся в умышленном убийстве. Обстоятельства преступления были доказаны. В июне 1997 года, то есть 26 лет назад, мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал со своей женой на бытовой почве. Женщина находилась в ванной комнате, когда муж что есть силы ударил ее. Ванна в тот момент была наполнена водой. Женщина упала в нее, ударилась головой и потеряла сознание. А муж, вместо того, чтобы помочь ей, дал утонуть.

- Убедившись, что супруга мертва, гражданин вытащил ее из ванны, поместил тело в тканевый мешок, горловину зашил нитками и вывез в деревню Большой Улуй, где утопил в реке Чулым, - рассказали в объединенной пресс-службе судов.

Почему его не привлекли к ответственности раньше? Вопрос остается открытым. Видимо, очень постарался в свое время спрятать концы преступления – в воду. А сейчас подсудимый направил в суд ходатайство, где обозначил: сроки уголовного преследования-то прошли.

- Лицо свобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения особо тяжкого преступления истекло 15 лет; сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу, - прокомментировали в ведомстве.