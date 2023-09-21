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НовостиЧто происходит21 сентября 2023 9:27

Срок давности истек: в Ачинске прекратили уголовное дело мужчины, который 26 лет назад убил свою жену

Житель Красноярского края освобожден по истечению срока давности преступления
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Житель Красноярского края освобожден по истечению срока давности преступления

Житель Красноярского края освобожден по истечению срока давности преступления

Фото: Мария ЛЕНЦ

В городском суде Ачинска закончили рассматривать уголовное дело в отношении местного жителя, который обвинялся в умышленном убийстве. Обстоятельства преступления были доказаны. В июне 1997 года, то есть 26 лет назад, мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал со своей женой на бытовой почве. Женщина находилась в ванной комнате, когда муж что есть силы ударил ее. Ванна в тот момент была наполнена водой. Женщина упала в нее, ударилась головой и потеряла сознание. А муж, вместо того, чтобы помочь ей, дал утонуть.

- Убедившись, что супруга мертва, гражданин вытащил ее из ванны, поместил тело в тканевый мешок, горловину зашил нитками и вывез в деревню Большой Улуй, где утопил в реке Чулым, - рассказали в объединенной пресс-службе судов.

Почему его не привлекли к ответственности раньше? Вопрос остается открытым. Видимо, очень постарался в свое время спрятать концы преступления – в воду. А сейчас подсудимый направил в суд ходатайство, где обозначил: сроки уголовного преследования-то прошли.

- Лицо свобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения особо тяжкого преступления истекло 15 лет; сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу, - прокомментировали в ведомстве.