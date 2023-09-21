Пьяный житель Красноярска решил отвезти ребенка в садик, но попался полицейским

Скриншот: видео ГИБДД по Красноярскому краю

Пьяный житель Красноярска решил отвезти 6-летнюю дочь в детский сад, но попался полицейским. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщили в краевом ГИБДД.

Во время профилактических мероприятий рядом с одним из садиков Кировского района инспекторами ДПС была остановлена «Тойота Платц». Автомобилем управлял 44-летний мужчина, а в салоне находились его супруга и маленькая дочь. К слову, ребенок был в автокресле. Однако уже во время разговора стражи порядка почувствовали исходящий от водителя запах алкоголя. Жителю краевой столицы предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. В итоге показания алкотестера составили 0,33 мг/л.

Мужчина рассказал, что употреблял спиртные напитки еще накануне, а сегодня ему нужно было ехать на работу, поэтому пришлось сесть за руль машины.

- За управление автомобилем в состоянии опьянения в отношении правонарушителя инспекторы ДПС составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Теперь мужчине грозит штраф 30000 рублей и лишение права управление на срок от 1,5 до 2 лет, - добавили в ГИБДД.