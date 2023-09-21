В Красноярске третьеклассник пришел в школу с топором

Скриншот: видео подписчиков тг-канала «Новости Красноярска»

В Центральном районе Красноярска третьеклассник с топором угрожает сверстникам физической расправой. Видео опубликовал тг-канал «Новости Красноярска».

Мальчика с опасным предметом в руках сняли на камеру телефона одноклассники.

- Ученик 3 класса приходит в школу с топором! Пугает детей угрожая, что всех их убьет! Школа не предпринимает никаких действий! <...> Это видео снято учеником во время школьной прогулки на территории школы, - пишут обеспокоенные родители, которые начали распространять ролик в социальных сетях.

В краевом МВД рассказали, что каких-либо сообщений и заявлений в полицию по данному факту не поступало. Однако стражи порядка информацию зарегистрировали, началась проверка.