В Ачинске вандалы повредили могильные плиты на кладбище. Фото: МВД

В Ачинске неизвестные (пока неизвестные) вандалы устроили погром на городском кладбище. На трех могилах повреждены надгробия. Первыми об этом сообщили журналисты местного телеканала, затем в ходе мониторинга – и сотрудники полиции. Информация была зарегистрирована в должном порядке, несмотря на то, что никто из граждан, родные которые погребены на кладбище и стали объектом хулиганской выходки, в дежурную часть не обратился. Можем предположить, что на тот момент они еще не знали об этом.

На место выехал участковый, осмотрел повреждения могильных плит. Причем находились они на двух разных участков старого городского кладбища. Устанавливаются причастные и родственники захороненных граждан, где было повреждено имущество.