В больнице Ирбейского района открыли новый лечебный корпус

Фото: Минздрав Красноярского края

В Ирбейской больнице открылся новый лечебно-диагностический корпус. Об этом сообщают социальные сети Министерства здравоохранения Красноярского края.

Новый корпус обошелся региональному бюджету в 424 млн рублей. Он был построен взамен ранее действующего хирургического отделения и родильного дома. Их здания устарели.

Фото: Минздрав Красноярского края

Лечебно-диагностический корпус состоит из трех этажей. На первом находится холл, рентген кабинет, флюорографический кабинет, клинико-диагностическая лаборатория, ургентный родильный зал, а также кабинеты ФГС, ЭКГ и УЗИ. На втором этаже — операционный блок и реанимация, а на третьем расположилось палатное отделение с хирургическими и гинекологическими койками.

Фото: Минздрав Красноярского края

Здание соединили переходом с терапевтическим стационаром, а значит диагностика и лечение больных происходит в одном месте. Новый корпус укомплектован врачами и средним медицинским персоналом. Там уже успели провести 8 операций, 38 человек прошли лечение.