В Туве подросток надышался газа в заброшенном подвале и скончался Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице Тувы, Кызыле, в заброшенном подвальном помещении обнаружили тело 13-летнего подростка без видимых следов криминальной смерти. Это произошло 19 сентября около 21 часов вечера. В пресс-службе республиканской прокуратуры рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что организована проверка с целью установить причины, приведшие к смерти мальчика, и возможный круг лиц, напрямую или косвенно причастных к этому.

Предварительно установлено, что в подвале подросток был не один, а с группой таких же, как он, мальчишек. Они вздыхали пары газа из баллончика, в результате чего один потерял сознание. Прибывшая служба скорой медицинской помощи констатировала его смерть.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства продажи несовершеннолетним газового баллона, а также дана оценка действиям органов системы профилактики. Также взята под контроль доследственная проверка, которую ведет региональный следком.

Добавим, что в Туве установлена административная ответственность за продажу подросткам товаров, содержащих бытовой газ. За нарушение закона виновным грозит штраф от 4 до 50 тысяч рублей.