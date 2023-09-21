Красноярские школы могут получить грант на один миллион рублей

Фото: администрация Красноярска

5 октября в Красноярске стартует прием заявок на конкурс «Лучшие муниципальные общеобразовательные учреждения». В краевой столице он будет проводиться впервые. Об этом рассказали в администрации города.

По одному миллиону получат 10 школ. Победителей выбирает конкурсная комиссия, которая оценит достижения учеников, учителей, а также самой школы по итогам 2022-2023 учебного года. Полученные деньги можно направить на улучшение материально-технической базы.

- Еще одна хорошая новость в том, что конкурс станет ежегодным, - отмечает Марина Аксенова, руководитель главного управления образования.

Заявки принимаются до 20 октября (включительно) на электронную почту: bulaeva.m@kimc.ms

Все подробности можно узнать по телефонам: 213-00-03, 8-950-992-07-02, 263-81-83 и 263-81-91.

Победителей наградят на торжественной церемонии.

- Каждое направление деятельности имеет свои критерии оценки. Например, достижения школьников мы будем оценивать по результатам единого и основного госэкзаменов, а также всероссийских проверочных работ. Принимается во внимание наличие призовых мест во всероссийской олимпиаде или в городском образовательном чемпионате. За каждый результат будет присваиваться определённое количество баллов. 10 школ, набравших наибольшее количество баллов по всем трём направлениям, получат по 1 миллиону рублей, - поясняет Марина Булаева, заведующая структурным подразделением Центра профессионального развития педагогических кадров.