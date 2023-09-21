В лесах Красноярского края не зафиксировали ни одного пожара

Фото: Мария ЛЕНЦ

В лесах Красноярского края не зафиксировано ни одного действующего пожара. Такую информацию на 9 часов утра 21 сентября приводит Лесопожарный центр. Горимый сезон в целом закончился, но играет большую роль и профилактика возгораний.

Так, в районах, где стоит сухая погода и есть вероятность возгораний, леса патрулируют наземные группы краевого Лесопожарного центра и авиация. За ситуацией следят лесные инспекторы и сотрудники лесничеств. Обстановку в онлайн-режиме контролируют беспилотники и 144 камеры видеонаблюдения, установленные на вышках сотовой связи.

Жителей края также призывают быть предельно бдительными при обращении с огнем. Особенно это касается грибников, ягодников и заготовителей орехов. На территории лесного фонда сжигать сухую траву категорически запрещено. Разводить костры можно только в специально отведенных местах. При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или отправить сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес».