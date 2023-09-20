Красноярцы завершили шестилетнее кругосветное путешествие на яхте

Фото: Алексей Логинов

В Красноярске завершилось кругосветное путешествие яхты «Елизавета», которое стартовало более шести лет назад. В экспедиции участвовали разные люди, которые на протяжении пути сменяли друг-друга, но полностью весь маршрут прошли руководитель группы Алексей Логинов и стапом Павел Павлов.

За шесть лет яхта прошла больше 35 тысяч миль в пять этапов: Европейский — Трансатлантический — Американский — Антарктический — Тихоокеанский — Восточно-Арктический. Все это время команда размещалась на 17 метрах яхты.

– Путешествие вокруг Земли заняло более шести лет. Мы ожидали, что сделаем все за два-три года. Но год стоянки в Чили во время пандемии, две зимовки на Камчатке и так далее, увеличили время, – отметил Логинов.