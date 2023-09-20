Жители красноярской Николаевки судятся за отмену «закона о реновации»

Скриншот: сюжет телеканала «Прима»

19 сентября около сотни жителей красноярской Николаевки собрались у здания краевого суда — они судятся за отмену закона о комплексном развитии территорий («закона о реновации»). Об этом сообщает телеканал «Прима».

Жители подали коллективный иск, вчера состоялось первое заседание. Ранее стало известно, что застройщик (компания «Стройинновация») оценил дома и землю горожан максимум в два миллиона рублей. Сейчас на эти деньги в Красноярске нельзя купить просторное жилье.

В помещении краевого суда едва поместились ответчики: представители правительства региона и Заксобрания. Места для всех жителей микрорайона, конечно, не хватило.

Само заседание длилось всего 3 минуты. Судья объединил иски против КРТ от жителей Нижней и Верхней Николаевки (они попали под «закон о реновации» еще в 2019 году, но с другим застройщиком). Следующее заседание назначили на 4 октября.