Михаил Котюков не видит необходимости в приватизации КНП

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Губернатор Красноярского края Михаил Котюков не видит необходимости в приватизации «Красноярскнефтепродукта». Об этом он сообщил изданию ТАСС.

Глава региона считает, что в нынешней ситуации нет причин для продажи госпакета акций КНП.

- КНП - важная для обеспечения топливом инфраструктурная компания. <...> Есть много территорий, где КНП - фактически единственная сеть автозаправочных станций, там в ближайшей округе больше нет никого, - сказал Котюков.

Решение о приватизации принималось еще два года назад, но за это время ситуация на рынке кардинально изменилась. Также губернатор заявил, что топливный кризис в Красноярском крае выражен не так ярко, как в других регионах России.

Компания «Красноярскнефтепродукт» управляет сетью из 172 автозаправок, а также владеет 10 нефтебазами. В 2022 году пакет акций компании в 57,99 % не продали из-за отсутствия заявок.