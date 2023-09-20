В Красноярске задержан 16-летний подросток, грабивший женщин

Скриншот: видео МВД по Красноярскому краю

В Красноярске сотрудники уголовного розыска задержали 16-летнего подростка, который грабил женщин на улицах города. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщили в краевом МВД.

В дежурную часть полиции поступило заявление от 69-летней жительницы Ленинского района. Она рассказала, что неизвестный напал на нее с газовым баллончиком, брызнул в лицо газом, а затем вырвал сумку с вещами. В течение двух дней стражам порядка поступило еще два аналогичных заявления.

Оперуполномоченные уголовного розыска смогли установить личность подозреваемого и задержали его. Им оказался школьник 2007 года рождения. Молодой человек рассказал, что мобильные телефоны потерпевших продавал на радиорынке, а их документы выкидывал. Общий ущерб от его действий составил около 20 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции часть похищенного найдена и будет возвращена владельцам.

Следователи завели три уголовных дела по ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»).