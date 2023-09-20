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НовостиЗдоровье20 сентября 2023 4:03

Житель Красноярска лечился мухоморами и попал в больницу с отравлением

Шестой случай отравления мухоморами зарегистрирован в Красноярском крае в 2023 году
Вячеслав КУИМОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

28-летний житель Красноярска решил лечиться мухоморами и с отравлением попал в больницу. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Красноярцу стало плохо на рабочем месте, его увезли в медицинское учреждение в состоянии психомоторного возбуждения (галлюцинации). Врачи поставили диагноз: «отравление грибами». Мужчина был госпитализирован в токсикологическое отделение.

Пострадавший не сомневался в пользе ядовитого гриба и употреблял их для самолечения.

- Где и у кого были приобретены мухоморы, медикам выяснить не удалось, ведь в большинстве случаев больные это скрывают, - говорит Дмитрий Горяев, глава ведомства.

Горяев также отметил, что употребление таких грибов может не просто нанести вред здоровью, но и привести к смерти.

Это уже шестой случай отравления мухоморами в Красноярском крае за 2023 год.

- В прошлом году суд поддержал нашу позицию и признал информацию о продаже пищевой продукции и БАДов, в составе которых присутствуют ядовитые и несъедобные грибы, запрещенной к распространению на территории РФ, - добавил глава регионального Роспотребнадзора.