Бывший Мэр Красноярска Сергей Ерёмин добирается на работу в Госдуму на метро

Фото: тг-канал Сергея Еремина

Экс-мэр Красноярска Сергей Ерёмин рассказал в своем тг-канале как прошел его первый рабочий день в Госдуме в качестве депутата от региона. Начал он его с поездки на метро.

- Ощущение примерно такое, что вот ехал себе спокойненько на метро, а потом раз, и в космосе! Всё по-новому и очень непривычно, - делится впечатлениями Еремин.

Первый день был посвящен внутренним техническим процессам – вхождение в состав фракции партии, сдача необходимых документов, получение карточки электронного голосования. А дальше заседание фракции и самое главное – первая осенняя сессия Государственной Думы. Перед новыми коллегами Еремина и еще троих новоиспеченных парламентариев представил председатель Госдумы Вячеслав Володин.