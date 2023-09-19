В Красноярске до начала отопительного сезона тепло подали почти ста объектам

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В Красноярске уже неформально начался отопительный сезон. Несмотря на то, что официально дата подачи тепла в дома красноярцев еще не определена, СГК делает отдельные подключения по заявкам. Таких в краевую организацию поступило 127, тепло уже подается на 104 объекта.

В Красноярске к отоплению подключили 88 зданий. Все они – не жилые домовладения, а социальные учреждения вроде детсадов, больниц и школ. Исключение составляет единственное жилое здание на Маяковского, 13 – его недавно тушили после пожара, и сейчас дом нуждается в просушке после работы пожарных.

– Таким образом, среди потребителей, получающих тепло уже сейчас, — детские сады, больницы, школы и один многоквартирный дом. Отопительный сезон в Канске начинается с 20 сентября. Дата для Красноярска пока не объявлена, – добавили в СГК.