Красноярские силовики рассказали, как раскрыли 25-летнее убийство семьи

Фото: СК по Красноярскому краю

Пресс-службы красноярских МВД и СК выпустили новую серию документального цикла «Особо тяжкие». В ролике правоохранители поведали об убийстве семьи, совершенном в Красноярске еще в 1998 году. Спустя 25 лет убийцу все же смогли вывести на чистую воду – причем его поймали еще в 90-е, но мужчина успешно запутал следствие.

Трагедия произошла в начале июня 1998 года с семейством Викулиных. В какой-то момент мужчина, его супруга и их 6-летняя дочь бесследно исчезли, а родственники и милиция обнаружили в квартире лишь следы крови и дырки от пуль в стенах. Среди знакомых пошли разные слухи: кто-то полагал что семью убили из-за криминального бизнеса Викулина, связанного с крадеными авто, а кто-то говорил, что семья незадолго до исчезновения сделала загранпаспорта и просто скрылась за границей.

Вскоре правоохранителям попался в руки мужчина, у которого был с собой пистолет, из которого, предположительно, были совершены выстрелы в квартире Викулиных. Однако задержанный заявил, что оружие ему на днях отдал отец семейства, живой и здоровый – якобы после того, как сам убил своих жену и дочь.

Тогда с мужчины сняли подозрения в убийстве, хотя он все равно получил небольшой срок за хранение оружия. Спустя 25 лет расследование вновь привело к нему: оказалось, что у подозреваемого случился конфликт с Викулиным, когда он разбил машину бизнесмена и отказался платить. Следователям удалось распутать клубок, и под тяжестью улик убийца наконец сознался в содеянном и показал, где закопал тела семейства. Как отметили следователи, он без следа раскаяния, как матерый уголовник, рассказал, как закопал всех – Викулина, его жену, и маленькую шестилетнюю дочь.