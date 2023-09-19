В Красноярске на территории пассажирского автопарка сгорел автобус. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В Красноярске дотла сгорел пассажирский автобус. Случилось это прямо на территории пассажирского автотранспортного предприятия. Судя по фотографии, которую опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю, от маршрутки остался только обгорелый металлический остов.

По информации спасателей, сообщение о пожаре на улице Толстова, 4 поступило на телефон экстренной службы в 1613 часов. На место выехали три единицы спецтехники и десять человек личного состава. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Полыхало так, что была угроза распространения огня на стоявший рядом неэксплуатируемый автобус.

Ликвидировали пожар буквально через 15 минут, залили огонь водой и пеной. Пострадавших нет. Причина пожара – нарушение правил противопожарного режима при проведении газосварочных работ.