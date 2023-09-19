На жителя Ачинска завели уголовное дело за разбитые окна

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Ачинске завели уголовное дело на хулигана, который разбил несколько окон в строящемся здании социального рынка. Об этом пишет сайт «Проспект Мира» со ссылкой на МВД Красноярского края.

В дежурную часть полиции обратилась собственница торгового помещения. Она рассказала, что неизвестный в ночь с 25 на 26 августа повредил окно в павильоне, а после этого скрылся. Ущерб от действий злоумышленника — больше 12 тысяч рублей.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Подозреваемый был найден по горячим следам. Им оказался ранее не судимый 19-летний местный житель. Он пояснил, что в ту ночь выпил и гулял в компании своих друзей. Проходя мимо здания рынка, молодой человек бросил в окно стеклянную бутылку от спиртного.

Позже правоохранители выяснили, что житель Ачинска и его друг успели повредить еще два окна в торговых объектах города. Приятели раскаялись в содеянном и полностью признали вину.

В отношении 19-летнего подозреваемого завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба». Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.