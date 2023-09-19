Губернатор Красноярского края продлил полномочия сенатора РФ Андрея Клишаса Фото: Мария ЛЕНЦ

Михаил Котюков подписал один из первых документов в качестве избранного губернатора Красноярского края. Это указ «О наделении полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от правительства Красноярского края». Согласно документу, представлять интересы региона в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации будет Андрей Клишас. Указ опубликован на официальном портале правительства края и вступает в силу немедленно.

Добавим, что Андрей Клишас является сенатором от Красноярского края с марта 2012 года. Ему 50 лет, по профессии юрист и имеет степень доктора юридических наук. В СФ он является председателем комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.