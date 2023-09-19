В Красноярске началось строительство детской многопрофильной больницы. Фото: минздрав края

В Красноярске началось строительство детской многопрофильной больницы в рамках национального проекта «Здравоохранение». По информации краевого министерства здравоохранения, сейчас на объекте ведется подготовка к старту основных работ по возведению здания. На стройплощадке установили ограждение, там ведутся геодезические работы, идет разработка котлована под корпуса зданий. Забиваются пробные сваи. Обустраиваются канализация и водопровод.

Что будет представлять собой новое медицинское учреждение, в котором очень нуждается миллионный город. Это будет пять корпусов, общая мощность стационара – 640 коек. Сюда разместят пять разрозненных больниц, расположенных в городе, здания которых были построены до полувека назад и давно нуждаются в реконструкции, не соответствуя современным требованиям.

Причем высококвалифицированную медицинскую помощь в новом учреждении будут оказывать ребятишкам не только из Красноярского края, но и соседних республик – Тувы и Хакасии.

Первая очередь больницы будет введена в эксплуатацию к концу 2027 года. Там будет инфекционный корпус, диагностический и лабораторный блоки, пищеблок, соматический корпус с реанимацией и приемный покой. Стоимость строительства первой вводной очереди составляет около 16 миллиардов рублей. Вторую вводную очередь – хирургический корпус – планируется завершить к концу 2028 года. Можно считать, что это станет еще одним подарком к юбилею Красноярска.