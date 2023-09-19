В международном аэропорту Красноярска назначен новый генеральный директор. Фото: пресс-служба аэропорта

В международном аэропорту Красноярска назначен новый генеральный директор. Как сообщает официальный телеграм-канал, руководителем ООО «Аэропорт Емельяново» (оператор международного аэропорта Красноярск им. Д.А. Хворостовского) назначен Евгений Владимиров. Человек не новый, не со стороны, а из числа топ-менеджеров воздушной гавани.

Евгений Владимиров работает в аэропорту с июня 2020 года, ранее занимал должность заместителя генерального директора по производству. Известно, что он родился в 1976 году. Прошел трудовой путь с 2003 года в аэропортах Новосибирска, Тюмени, Красноярска, вырос с позиции механика автоколонны до нынешней должности.

Первую пресс-конференцию Евгений Владимиров обещает дать уже через неделю, в понедельник 25 сентября, где наверняка расскажет о причинах кадровых перестановок.