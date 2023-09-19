В Кировском районе Красноярска поставили 8 социальных прилавков для торговли

Фото: администрация Красноярска

В Кировском районе Красноярска установили восемь новых социальных прилавков для уличной торговли. Об этом сообщили в администрации города.

Три новых лотка появилось на улице Академика Павлова, 33, еще три установили возле дома на Щорса, 50. Около дома на Академика Вавилова, 33 убрали стихийный рынок, а на этом месте поставили два прилавка. Здесь продавцы могут реализовывать продукцию со своих дач.

Фото: администрация Красноярска

Всего в 2023 году на территории района установили 44 новых торговых прилавка. Отмечается, что они сделаны в соответствии с архитектурно-художественным регламентом Красноярска.

- Администрация стремится ликвидировать стихийную торговлю на территории района. По просьбе дачников обустраиваем дополнительные места для реализации излишков продукции. Тем не менее, некоторые продолжают продавать продукцию в антисанитарных условиях с коробок и ящиков. Занимаясь незаконной торговлей, нарушители рискуют быть привлеченными к административной ответственности, - заявил Евгений Бурмистров, руководитель администрации Кировского района.

Штрафы за нарушение правил торговли составляют для физических лиц – до 2000 рублей, для ИП и должностных лиц – до 5000 рублей, для юридических лиц – до 10 000 рублей.