В Красноярске в день инаугурации губернатора запретили парковку возле БКЗ Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске сегодня, 19 сентября, пройдет инаугурация губернатора Красноярского края Михаила Котюкова. Церемония официального вступления в должность состоится в 12 часов дня в Большом концертном зале на Стрелке. Дату и время утвердили депутаты Заксобрания края на чрезвычайной сессии, прошедшей на минувшей неделе.

В связи с этим вводятся меры безопасности: возле здания БКЗ запрещена остановка и парковка транспорта, за исключением служебного, имеющего специальное разрешение. В администрации города сообщили, что запрет вступил в силу накануне, 18 сентября, с 21 часа. И продлится до окончания церемонии, то есть до 16 часов 19 сентября.

Остановка и стоянка запрещены:

- на проспекте Мира — от Каратанова до площади Мира;

- на Каратанова – от Карла Маркса до Ленина;

- на проезде вдоль Карла Маркса (в районе здания Арбитражного суда) – от улицы Конституции СССР до Карла Маркса.

Платная парковка у филармонии в этот день также не работает.