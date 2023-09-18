В Красноярске огласили итоговый список депутатов горсовета

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В Красноярске стал известен итоговый состав горсовета. В него вошли 36 фамилий: этот состав депутатов будет работать следующие пять лет. Большинство парламентариев вошли в горсовет от «Единой России» – у других партий только шесть мест.

Из числа единороссов в горсовет вошли Виталий Бондарев, Сергей Иванов, Артемий Любушкин, Александр Первухин, Павел Креско, Сергей Рывченко, Андрей Козиков, Геннадий Клепиков, Антон Жеребцов, Денис Степанов, Вячеслав Дюков, Максим Сиротинин, Елена Южакова, Артем Речицкий, Людмила Попова, Валерий Савельев, Ольга Курыгина, Людмила Ильиных, Наталия Фирюлина, Наталья Мельникова, Дмитрий Власов, Борис Растоскуев, Наталья Каптелинина, Владимир Назаров, Александр Шестаков, Елизавета Белова, Максим Савченко, Оксана Ларионова, Павел Мокин и Юлия Белоголова.

Еще четыре места забрали себе депутаты от ЛДПР: это Семен Сендерский, Роман Крастелев, Иван Петров и Максим Плютов. От КПРФ в горсовет прошла Мария Лейбович, партию «Зеленых» будет представлять Иван Головкин.