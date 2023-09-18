В Красноярске 19 сентября изменится график некоторых электричек Фото: Мария ЛЕНЦ

График нескольких электричек изменится в Красноярске 19 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе КрасЖД. Там отметили, изменения связаны с ремонтом на железной дороге.

С утра не будет ходить электричка «Красноярск – Камарчага – Красноярск». Она отъезжает из краевой столицы в 8:49, но 19 числа ее не будет.

Дневной маршрут электропоезда также меняется. Конечной остановкой станет не Камарчага, а станция Зыково. Отправление из Красноярска в 12:10. Прибытие в 13:09. В обратном направлении электропоезд будет выходить из Зыково в 17:12. Прибытие в Красноярск в 18:08.

Людей просят пользоваться дублирующими маршрутами. Из Красноярска до Камарчаги будут ходить 5 электричек. Две из них – утренние.