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НовостиОбщество18 сентября 2023 9:30

В Красноярске проконсультировали 120 жителей Николаевки из-за продажи земли

Некоторые уже согласились продать свои участки
Виктор БОРОДИН
Виктор БОРОДИН
В Красноярске проконсультировали 120 жителей Николаевки из-за продажи земли

В Красноярске проконсультировали 120 жителей Николаевки из-за продажи земли

Фото: Мария ЛЕНЦ

Больше 100 жителей красноярской Николаевки обратились за консультацией из-за продажи своих участков. Об этом рассказали в администрации Железнодорожного района.

Там пояснили, что с людьми работают юристы из мэрии, представители департамента градостроительства и компании застройщика. Несколько собственников уже договорились с инвестором и заключили соглашение о продаже.

Как отметили в мэрии, на данный момент выкуплено больше 40 объектов недвижимости. Преимущественно это квартиры в одном и двухэтажных домах.

Напомним, прием жителей Николаевки ведется ежедневно. Записаться на консультацию можно по телефону 222-34-99.