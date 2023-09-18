В Красноярске проконсультировали 120 жителей Николаевки из-за продажи земли Фото: Мария ЛЕНЦ

Больше 100 жителей красноярской Николаевки обратились за консультацией из-за продажи своих участков. Об этом рассказали в администрации Железнодорожного района.

Там пояснили, что с людьми работают юристы из мэрии, представители департамента градостроительства и компании застройщика. Несколько собственников уже договорились с инвестором и заключили соглашение о продаже.

Как отметили в мэрии, на данный момент выкуплено больше 40 объектов недвижимости. Преимущественно это квартиры в одном и двухэтажных домах.

Напомним, прием жителей Николаевки ведется ежедневно. Записаться на консультацию можно по телефону 222-34-99.