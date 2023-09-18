В Енисейске появился уличный портрет, написанный с помощью листьев и травы

Фото: vk.com/Гриша Шаров

Листья и трава стали кисточками. В Енисейске появился необычный портрет ботаника Александра Кытманова. Художник Григорий Шаров решил отказаться от привычных рабочих материалов и воспользовался растениями.

Отметим, что Александр Игнатович Кытманов родился в Енисейске в 1851 году. Образование он получил в Санкт-Петербурге, но вернулся, чтобы работать в родном городе.

Там он открыл краеведческий музей. Читал лекции в мужской и женской гимназиях. Изучал сибирские растения. Именно к последнему пункту и сделал отсылку художник Шаров. Он отметил, что Кытманова в Енисейске больше всего привлекали именно растения.