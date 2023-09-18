Михаил Котюков обсудил строительство красноярского метро на совещании в Москве

Фото: Telegram/Михаил Котюков

Красноярское метро стало предметом обсуждения на совещании в Москве. Об этом в своем Telegram-канале рассказал руководитель региона Михаил Котюков.

Он отметил, что обсудил проект строительства подземки с вице-премьером правительства России Маратом Хуснуллиным и министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным.

Также Котюков считает, что Красноярский край должен более плотно участвовать в федеральных программах. По его мнению, это позволит не только привлечь дополнительные деньги в регион, но и улучшить качество жизни.